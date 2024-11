Rende, tutto pronto per il Congresso regionale della Sim e Chirurgia Rigenerativa

l’evento

COSENZA Medicina rigenerativa e wound care saranno al centro del I° Congresso regionale della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa, promosso dal dottore Francesco Giacinto, Chirurgo Vulnologo dell’Asp di Cosenza e responsabile della Simcri Calabria. L’evento che si svolgerà sabato 23 novembre presso l’hotel San Francesco a Rende vedrà la partecipazione di professori e specialisti della materia provenienti da tutta Italia. La medicina rigenerativa applicata al wound care rappresenta una delle frontiere più promettenti per la gestione e il trattamento delle ferite croniche e complesse. Le ferite croniche, incluse ulcere diabetiche, vascolari e da pressione, costituiscono una sfida globale con un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti e sui costi sanitari. L’applicazione della medicina rigenerativa nel trattamento di queste ferite può rappresentare un punto di svolta, fornendo soluzioni più efficaci e personalizzate per migliorare la rigenerazione tissutale e ridurre il rischio di complicazioni a lungo termine. Durante l’evento, saranno approfondite tecniche avanzate come l’uso di cellule staminali, biomateriali, terapie geniche e ingegneria dei tessuti, evidenziando il loro potenziale nel promuovere la guarigione dei tessuti danneggiati. Si discuteranno anche i meccanismi biologici che guidano la rigenerazione tissutale, l’importanza di un approccio multidisciplinare e le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è accelerare il trasferimento delle innovazioni dal laboratorio alla pratica clinica, favorendo trattamenti più efficaci per le ferite difficili da guarire e migliorando gli esiti per i pazienti.

Il Congresso è preceduto dalla Cerimonia Inaugurale che si svolgerà venerdì 22 novembre alle ore 16.00 nella Sala Stampa dell’Università della Calabria che vedrà la partecipazione. tra gli altri dei Direttori Di AoCosenza e Asp, Vitaliano De Salazar e Antonello Graziano, del Presidente del Corso di Laurea in Medicina, prof Marcello Maggiolini, del Presidente della SIMCRI, Massimo Danese e del Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo.