Ue, via libera ai due vicepresidenti Fitto e Ribera

LA NOMINA ATTESA

Via libera ai due vice presidenti esecutivi designati Teresa Ribera e Raffaele Fitto dalle commissioni competenti del Parlamento europeo. Dopo una giornata intensa di litigi e rinvii del voto, alla fine la commissione per lo Sviluppo regionale ha confermato Raffaele Fitto vice presidente esecutivo della Commissione europea a Coesione e Riforme e le commissioni Ambiente, Industria ed Energia e Affari economici ha approvato Teresa Ribera vice presidente esecutiva alla Transizione pulita, giusta e competitiva. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la conclusione favorevole di una lunga giornata”, ha commentato il co-presidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini, dopo il voto.

I vicepresidenti sono “tutti confermati”, riferisco fonti parlamentari. Sono stati approvati i vicepresidenti Kaja Kallas (il gradimento del Parlamento era una formalità, in questo caso, perché è stata indicata direttamente dal Consiglio Europeo), Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen. Lo stallo su Teresa Ribera e Raffaele Fitto, oggetto di continui veti incrociati tra Ppe da un lato e S&D dall’altro, sarebbe stato sbloccato in virtù dell’approvazione a latere di diverse mozioni di minoranza su Ribera, di valore legale dubbio, secondo altre fonti parlamentari.

“Un grande abbraccio ed i miei migliori auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto. Sono certo che saprà lavorare egregiamente per l’Italia e l’UE. Ci mancheranno la tua saggezza e la tua preparazione, Raffaele”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul suo profilo X