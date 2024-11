«Rendere più coeso il capoluogo può dare sostanza e forza a tutta la provincia di Cosenza»

l’intervento

COSENZA «La provincia di Cosenza è la vecchia Calabria Citeriore, un luogo magnifico per storia, arte e cultura che merita un grande capoluogo». Lo afferma il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. «Di questa provincia Corigliano Rossano ne fa parte a pieno merito rappresentando quell’area che vede tracce della Magna Grecia, dei bizantini, con segni di bellezza straordinari. Per questo rendere più coeso il capoluogo può dare sostanza e forza a tutta la provincia. Per questo – continua Occhiuto – unire la tradizione della città di Telesio, di Federico II, di Alarico, di Antonio Serra, Parrasio significa restituirle il prestigio culturale e politico che ha avuto per decenni. Il nostro impegno è finalizzato a rendere più robusta l’intera provincia, a darle più forza e credibilità, a costruire un unicum che assembli la tradizione con l’innovazione. E la città unica – aggiunge Occhiuto – è lo strumento per rivitalizzare il centro storico di Cosenza, per valorizzare un museo all’aperto che ospita capolavori dell’arte contemporanea, per integrare Castrolibero con le sue peculiarità. Tra i 110mila possibili nuovi abitanti il 97% proviene da Cosenza. E devono essere loro con il loro voto ad abbattere ogni barriera artificiosa di chi vuole impedire di realizzare la seconda città della Calabria. Che sarà funzionale a una provincia ricca di testimonianze storiche uniche nel Mezzogiorno».

