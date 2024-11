Incidente nel Novarese, muore 14enne. Grave il fratellino di 4 anni

la tragedia





NOVARA Un ragazzo di 14 anni deceduto, il fratellino di 4 anni gravissimo trasportato all’ospedale Maggiore di Novara e la loro nonna ricoverata, non in pericolo di vita, all’ospedale di Borgomanero. È il bilancio drammatico dell’incidente avvenuto a Oleggio, nel Novarese. I piccoli viaggiavano sull’auto guidata dalla nonna quando, per cause ancora da accettare la vettura si è scontrata frontalmente con un’altra auto. La vettura su cui viaggiano i bambini ha avuto la peggio: i piccoli sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118, ma purtroppo per uno dei due bimbi non c’è stato niente da fare. Sull’altra auto, due feriti ma non gravi.

