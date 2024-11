Sostenibilità e lotta alla povertà, ecco l’accordo tra AgrariaUniRc e Banco Alimentare

la collaborazione

REGGIO CALABRIA La collaborazione, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 in tema di sostenibilità e lotta alla povertà, è focalizzata su programmi di interesse comune che avranno ad oggetto sia attività di studio e ricerca per lo sviluppo di modelli per la lotta e/o mitigazione dell’impatto dello speco alimentare, che attuazione di programmi di educazione alimentare focalizzati sul tema della sicurezza alimentare intesa nella sua connotazione di garanzia del diritto di accesso al cibo per ogni soggetto, che di cibo sicuro e di alta qualità correlata a scelte sostenibili e salutari.

In tale ottica rientra questa prima azione che si è concretizzata con la redazione dell’opuscolo “Diventa un Food Hero”, con la supervisione scientifica dalle professoresse Muscolo e Russo, ispirato dalla crescente preoccupazione per il deterioramento ambientale, anche correlato ai cambiamenti climatici in atto, con conseguente accelerazione della perdita di biodiversità e pressione sugli ecosistemi, fenomeni questi, ai quali lo spreco alimentare contribuisce in modo sostanziale.

Diventa un Food Hero è una guida pratica ed innovativa pensata soprattutto per le giovani generazioni, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui gravi effetti dello spreco alimentare e sulla relazione profonda tra le nostre scelte quotidiane e la salvaguardia del pianeta, ha come obiettivo anche quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della mitigazione dello spreco alimentare, della riduzione degli scarti e del riutilizzo sostenibile delle risorse. Questo strumento è rivolto a tutte le fasce di età e vuole fornire suggerimenti pratici e facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni, incoraggiando ciascuno a diventare un vero “eroe del cibo”.

Il tema dello spreco alimentare è oggi più che mai centrale: ogni anno, in Italia, vengono buttate via tonnellate di cibo ancora commestibile, con un impatto significativo sia dal punto di vista ambientale che economico.

Lo scopo dell’opuscolo, in ultimo, è quello di affrontare questa problematica da una prospettiva positiva e motivante, offrendo consigli pratici e soluzioni creative per ridurre i rifiuti alimentari e riscoprire il valore di ogni ingrediente.

Questo opuscolo vuole non solo informare, ma anche ispirare i giovani a farsi portavoce di uno stile di vita più sostenibile.

Punti chiave trattati nell’opuscolo “Diventa un Food Hero”, un piccolo contributo per attuare strategie alla portata di tutti per ridurre lo spreco alimentare e promuovere scelte sostenibili, possono essere così riassunti: comprendere lo spreco alimentare come minaccia per la biodiversità: ogni alimento che sprechiamo è il risultato di risorse naturali preziose, come acqua e suolo, utilizzate nella sua produzione. Ridurre gli sprechi aiuta a diminuire la pressione su queste risorse e a rallentare la perdita di specie viventi fondamentali per la salute degli ecosistemi; ridurre le emissioni di gas serra: lo smaltimento dei rifiuti alimentari contribuisce all’aumento delle emissioni di metano, un gas serra molto più potente della CO₂. Scegliere di conservare meglio il cibo e di consumarlo responsabilmente riduce il nostro impatto climatico, favorendo un ambiente più sano per le future generazioni; favorire una maggiore consapevolezza ambientale: Attraverso una serie di consigli pratici, come pianificare i pasti, fare una spesa responsabile, conservare correttamente gli alimenti e riutilizzare gli avanzi, l’opuscolo incoraggia i giovani a riflettere sull’impatto delle proprie scelte e a diventare promotori di pratiche sostenibili; promuovere una cultura alimentare sostenibile: “Diventa un Food Hero” insegna a scegliere alimenti di stagione e di origine locale, così da supportare i produttori vicini, evitare il trasporto a lunga distanza e ridurre le emissioni legate alla filiera alimentare; promuovere riutilizzo e creatività in cucina: fornisce idee e ricette anti-spreco per trasformare gli avanzi e gli scarti in nuovi piatti, promuovendo un’alimentazione varia e consapevole; informare per una conservazione ottimale: informa su come conservare correttamente i diversi alimenti per prolungarne la freschezza e ridurre il rischio di deterioramento.

L’opuscolo, vuole raggiungere scuole, associazioni giovanili, gruppi di volontariato, famiglie per coinvolgere direttamente la prossima generazione nella lotta per un futuro sostenibile.

La diffusione della consapevolezza tra i giovani è infatti essenziale per creare una cultura di rispetto verso il nostro pianeta e per rafforzare il loro ruolo come agenti di cambiamento nelle comunità.

Un piccolo gesto, come fare attenzione al cibo che consumiamo, può innescare grandi cambiamenti: un messaggio che l’opuscolo vuole trasmettere con semplicità, ma anche con urgenza. Invitiamo tutti, soprattutto i giovani, a diventare veri “Food Hero” e a contribuire concretamente a proteggere il nostro pianeta.

A conclusione evento il Direttore del Dipartimento di Agraria, professore Marco Poiana, ha stigmatizzato «L’importanza della collaborazione tra il Dipartimento e il Banco Alimentare, collaborazione sancita da convenzione firmata dai due Enti nel 2023. Il Dipartimento di Agraria si sviluppa su tre assi di sviluppo formativo e di ricerca: le Scienze e Tecnologie Agrarie, le Scienze Forestali ed Ambientali e le Scienze e Tecnologie Alimentari. In un’ottica di economia circolare, come quella rimarcata dalle attività svolte dal Banco Alimentare al fine di ridurre lo spreco alimentare, tutti e tre questi assi sono coinvolti. L’estensione della conservabilità delle derrate agroalimentari, la cosiddetta shelf life, è sicuramente un aspetto che può contribuire alla riduzione dello spreco alimentare, oltre al riutilizzo delle eccedenze. In particolare, le attività collegate alle Scienze e Tecnologie Alimentari hanno come obiettivo di formare laureati che posseggono le competenze per la gestione di alimenti nella fase di conservazione preservandone le caratteristiche di sicurezza e qualità».

