In possesso di droga a Buonvicino, disposto l’obbligo di firma per una coppia 46enne

la decisione

BUONVICINO I Carabinieri di Diamante, a Buonvicino, hanno arrestato un 46enne del posto e la propria convivente 46enne, originaria di Cosenza per aver detenuto 1.85 kg di marijuana e 5 kg di residui di piante di canapa indica. Lo stupefacente è stato rinvenuto in un magazzino nella disponibilità della coppia, mentre la restante droga è stata trovata in più stanze della loro abitazione, la maggior parte occultata in una valigia riposta sotto al letto. Nel corso delle attività di perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato due bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e manoscritti in cui erano riportati nominativi, prezzi e quantitativi di droga smerciata. Tutto il materiale scovato è stato sequestrato. La droga è stata sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia. I due arrestati (difesi dall’avvocato Francesco Liserre), posti inizialmente agli arresti domiciliari, dopo l’udienza di convalida e il processo per direttissima sono stati liberati. La misura cautelare scelta dal giudice, a seguito dell’accoglimento del ricorso del legale, è quella dell’obbligo di firma tre giorni a settimana. (f.b.)

