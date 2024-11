dal nazionale

«Il Ponte sullo Stretto penso che sia l’unica opera al mondo che non ancora partita è già indagata, perché c’è un esposto in Procura a Roma contro ignoti, anche se penso che l’ignoto sia facilmente individuabile nel sottoscritto. Ma rivendico il diritto di 5 milioni di siciliani a essere collegati non con Reggio Calabria, ma con Roma, Berlino, Helsinki. Possono indagarmi quanto vogliono ma unire il Paese è il mio lavoro». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’Assemblea di Confartigianato a Roma.