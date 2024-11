Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni da Nord a Sud

i disagi

ROMA Una trentina di treni, tra quelli in partenza e quelli in arrivo alla stazione Termini, sono stati cancellati nella fascia oraria della mattinata – dalle 11 alle 13,40 circa – per uno sciopero dalle ore 21:00 di ieri sera alle ore 21:00 di oggi, domenica 24 novembre. Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Sono diversi i treni cancellati in arrivo e in partenza alla Stazione Centrale di Bologna. Nel dettaglio, intorno alle 12.50, erano 21 i treni in partenza e 13 quelli in arrivo cancellati a seguito della mobilitazione. Il maggior ritardo, pari a 95 minuti, riguarda una Frecciarossa in arrivo da Taranto e diretta a Torino. Alla stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia, sul tabellone, le voci che riguardano i treni cancellati sono 18 su 40. Solo due segnalano un ritardo: di 80 minuti il treno proveniente da Napoli e di 8 minuti invece quello previsto da Roma Termini. Per guanto riguarda le partenze i treni soppressi sono 8 su 40. Disagi, per ora contenuti, alla stazione di Napoli. Al momento, seppure con una frequenza di treni molto ridotta, risulta aperta la linea 2 della metropolitana.