Guardie mediche e postazioni 118, la Regione Calabria cerca medici da tutt’Italia

sanità

CATANZARO “La Regione Calabria cerca medici per 466 postazioni di guardia medica, 91 postazioni di medico di medicina generale, 148 postazioni 118”. Lo scrive sui social, con un “appello”, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, commissario della sanità calabrese. «Speriamo che questa nostra manifestazione possa essere presa in considerazione da medici provenienti dalla nostra regione e da tutto il Paese», ha detto ancora Occhiuto nei post indicando poi link del sito ufficiale della Regione per la consultazione dei bandi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato