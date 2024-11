Papa Francesco: «In Ucraina e Palestina invasori prepotenti»

l’intervento

ROMA Oggi in Ucraina e Palestina c’è «il fallimento dell’umanità dove si soffre, dove la prepotenza di chi invade toglie il dialogo». Così Papa Francesco nel corso dell’atto commemorativo nel 40esimo anniversario del trattato di pace e di amicizia tra Argentina e Cile. Bergoglio parlando dei «numerosi conflitti armati in corso, che ancora non si riesce ad estinguere, malgrado costituiscano lacerazioni dolorosissime per i Paesi in guerra e per l’intera famiglia umana», ha segnalato «l’ipocrisia di parlare di pace mentre si fa la guerra. In alcuni paesi dove si parla tanto di pace investono di più nella fabbricazione di armi, è lì che prendono più soldi. Questa è un’ipocrisia che ci porta sempre al fallimento della fratellanza e della pace». Infine l’appello: «Possa la Comunità internazionale far prevalere la forza del diritto attraverso il dialogo, perché il dialogo dev’essere l’anima della Comunità internazionale».

