“Mediterranea”, domani il convegno “Laudato sii: riflessioni sul creato e sull’agire dell’uomo”

l’appuntamento

REGGIO CALABRIA “Laudato sii: riflessioni sul creato e sull’agire dell’uomo” è il titolo del convegno, che, rifacendosi alla grande lezione sulla cura dell’ambiente che viene dal Cantico delle Creature, è programmato per le ore 16,00 del 27 novembre 2024, presso l’Aula seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, le cui conclusioni saranno tratte da monsignor Fortunato Morrone Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova. L’incontro promosso dal Settore Ricerca e Terza missione del Dipartimento Agraria e dai Frati minori cappuccini della Basilica di Santa Maria Madre della Consolazione, vedrà anche il contribuito di relazioni del Comando Regionale dei Carabinieri Forestale. Il tema trattato, oggi più che mai ricorrente, è incentrato sulla custodia e sull’utilizzo responsabile dei beni del creato, quale prolusione all’interno delle attività didattiche per l’Anno accademico in corso, ritenendo che gli studenti di Scienze Agrarie, Scienze Forestali e Tecnologie alimentari rappresentino, già dalla loro formazione, il principale strumento di disseminazione delle sane dottrine di conservazione, tutela e utilizzo degli elementi del pianeta; e che ancor più lo saranno da classe dirigente, chiamata a gestire le dinamiche della transizione ecologica.

