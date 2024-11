Canone Rai, FI vota con l’opposizione: governo battuto

DAL NAZIONALE

La maggioranza si spacca e il Governo va sotto in commissione Bilancio al Senato sull’emendamento presentato dalla Lega al decreto fiscale per la riduzione del canone Rai. La proposta di modifica, che aveva il parere favorevole di relatore e Governo, è stata bocciata con 10 voti favorevoli e 12 contrari. Hanno votato sì FdI e Lega, mentre FI si è unita al no delle opposizioni che hanno votato in modo compatto.

Sono i due parlamentari di Forza Italia, Dario Damiani e Claudio Lotito, ad aver votato insieme alle opposizioni contro l’emendamento della Lega che chiedeva di prorogare, anche nel 2025, la riduzione del contributo per la tv pubblica, da 90 a 70 euro. Il governo va sotto: il parere dell’esecutivo alla proposta del Carroccio, infatti, era positivo.