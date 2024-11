Carcere di Catanzaro, rinvenuta una scheda telefonica nascosta tra le cartine per il tabacco

la scoperta

CATANZARO Nella giornata di oggi, e precisamente stamattina gli uomini della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Catanzaro, diretta dal primo dirigente Massimo Carnevale, in una perquisizione Coordinata dall’Ispettore del reparto Alta sicurezza Poerio Raffaele, sono riusciti a rinvenire una scheda telefonica che era ben nascosta tra le cartine usate per il tabacco. Lo comunica Roberto Garcea, coordinatore provinciale della Fp Cgil Pol Pen Area Vasta, che aggiunge «l’occasione è particolarmente gradita per decretare un sincero plauso al Direttore e al Comandante ma principalmente a tutto il personale della Casa Circondariale di Catanzaro, che con tanti sacrifici e costante spirito di abnegazione combattono in prima linea, senza arretrare, nonostante le innumerevoli difficoltà e le continue aggressioni che rendono sempre più complicato, e particolarmente stressante sia dal punto di vista umano che psicologico, il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria».

