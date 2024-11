Food for Gaza: da Confagricoltura oltre 14 tonnellate di beni alimentari

l’iniziativa

È partito oggi il secondo invio di aiuti umanitari diretti a Gaza all’interno del programma “Food for Gaza”, finalizzato a garantire l’accesso ad aiuti alimentari e sanitari per la popolazione della Striscia. L’iniziativa ha preso il via lo scorso marzo su iniziativa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con ONU, Croce Rossa, Mezzaluna Rossa e World Food Program.

Confagricoltura, che accoglie con gioia l’annuncio di Israele della tregua con il Libano, si riconferma il principale contribuente all’iniziativa umanitaria del MAECI: con il primo invio dell’estate scorsa erano state raccolte 31 tonnellate (su 45) di derrate alimentari. Per la spedizione di oggi sono state raccolte dalla Confederazione oltre 14 tonnellate di cibo, in particolare riso, conserve varie e farina di grano, su un totale di circa 20 tonnellate.

Confagricoltura e la Onlus Senior–L’Età della Saggezza si confermano determinanti nell’iniziativa umanitaria a favore della popolazione colpita dal conflitto.

