Terremoto in casa Pirossigeno Cosenza, Jeferson Fernando Titon messo fuori rosa

futsal serie A

COSENZA Terremoto in casa Pirossigeno Cosenza. Il club rossoblù ha comunicato che il giocatore Jeferson Fernando Titon, in rossoblù dal dicembre 2023, è stato messo fuori rosa per ragioni disciplinari. «Tale decisione – si legge in una nota – presa congiuntamente dalla proprietà e dall’allenatore, arriva in seguito alle ultime richieste del tesserato e avrà valenza fino a nuove disposizioni». Una brutta tegola per una squadra che in questo inizio di stagione sta faticando non poco nel campionato di serie A di futsal. La Pirossigeno, infatti, dopo 6 giornate, ha raccolto un solo pareggio e ben cinque sconfitte.

