Vertenza Abramo e dossier Calabria, incontro a Roma tra Occhiuto e Urso

la visita

ROMA Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), si è svolto un incontro tra il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per fare il punto sulle ultime evoluzioni della vertenza Abramo e per discutere i principali dossier riguardanti lo sviluppo economico e produttivo della regione. Ne ha dato notizia il Mimit sul social X. «Le ultime evoluzioni della vertenza Abramo e i principali dossier riguardanti lo sviluppo produttivo della Calabria sono stati al centro dell’incontro odierno al Mimit tra il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto». Questo il post pubblicato.

Roberto Occhiuto con il ministro Urso



Al centro della discussione vi sono stati temi di grande rilevanza, tra cui le prospettive di rilancio e sostenibilità delle imprese locali. In particolare, il caso Abramo, una delle vertenze più delicate della regione, ha richiesto attenzione nel trovare soluzioni che possano garantire continuità lavorativa e stabilità sociale.

