Ancora “porte girevoli” al Consiglio regionale: Afflitto lascia i 5 Stelle e va al Misto

la decisione

CATANZARO Nuovo cambiamento nell’assetto del Consiglio regionale: secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Campanella, Francesco Afflitto avrebbe comunicato la sua adesione al gruppo Misto lasciando il gruppo del Movimento 5 Stelle, il partito con il quale è stato eletto alle elezioni dell’ottobre 2021. Alla base della decisione – dicono fonti accreditate – ci sarebbero anche divergenze di vedute all’interno del gruppo M5S con il capogruppo Davide Tavernise. Da mesi peraltro sul nome di Afflitto si stanno rincorrendo le voci di un suo “posizionamento” in Consiglio regionale, anche alla luce di alcune sue prese di posizione ritenute “morbide” nei confronti della maggioranza e quindi non in linea con quella del partito, che è all’opposizione al centrodestra: Afflitto, del resto, era anche stato “segnalato” dal M5S calabrese ai vertici nazionali del movimento, compreso il leader Giuseppe Conte, per questa sua “autonomia” rispetto alla linea ortodossa dei pentastellati rappresentata dallo stesso Tavernise. Sempre fonti accreditate parlano di una “marcia di avvicinamento” di Afflitto a Forza Italia. Nei primi due anni e mezzo della legislatura Afflitto ha guidato anche la commissione speciale Vigilanza del Consiglio regionale, ora presieduta dall’azzurro Domenico Giannetta. (a. c.)

