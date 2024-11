Fondi Ue, la scommessa del programma Step: investimenti per digitale e rinnovabili

l’audizione

REGGIO CALABRIA Investimenti nelle tecnologie digitali e nelle tecnologie pulite: sono queste le linee di azione del programma comunitario “Step” per la Regione Calabria. A fare il punto sul lavoro svolto finora dalla Regione è stato il dirigente generale del Dipartimento Programmazione, Maurizio Nicolai, in una informativa resa nel corso di una audizione nella seconda Commissione del Consiglio regionale. Nicolai ha ricordato che «si è proceduto alla riformulazione del programma regionale sui fondi europei al fine di cogliere le opportunità previste dal nuovo regolamento europeo Step (“Strategic Technologies for Europe Platform”), che, per la prima volta, prevede la possibilità di inserire nei Programmi regionali interventi finalizzati ad agevolare le grandi imprese, riducendo le dipendenze dell’Unione europea da fornitori esterni in aree strategiche, come nell’ambito degli asset tecnologici, delle energie pulite». Nicolai ha poi spiegato che «gli interventi previsti dalla nuova programmazione sono interamente finanziati a livello europeo, senza, pertanto, compartecipazione statale o regionale», evidenziando che «la Regione ha implementato il programma facendo ricorso al 15 percento della quota Fesr e non utilizzando la quota Fse, atteso che la programmazione regionale già prevedeva le azioni previste. E’ stata accolta la modifica procedurale proposta dalla Regione Calabria, che – ha aggiunto il dg della Programmazione della Regione – ha consentito di effettuare specifici incontri con gli stakeholders di riferimento, quali, nello specifico, le 16 grandi imprese presenti in Calabria, senza, tuttavia pregiudicare le piccole e medie imprese, e, pertanto, di elaborare, nei termini, una proposta strutturata».

La seduta odierna della seconda Commissione del Consiglio regionale

Le linee di azione di “Step”

Nicolai ha infine rimarcato come «la programmazione regionale prevede due linee di azione: una finalizzata a supportare gli investimenti nelle tecnologie digitali e l’altra a promuovere le tecnologie pulite ed efficienti, con interventi per la generazione di energia rinnovabile, reti intelligenti e produzione sostenibile». Per finanziare i nuovi interventi «sono stati riprogrammati 264,5 milioni di euro e, precisamente, circa 112 milioni di euro per le tecnologie pulite e circa 150 milioni di euro per le tecnologie digitali, suddivisi su due codici distinti per le grandi imprese e per le piccole e medie imprese, ha sostenuto il dg della Programmazione definendo infine «strategica la scelta di partecipazione operata dalla Calabria», sottolineando che «è data una priorità netta alla Zona Economica Speciale (Zes) unica per la localizzazione degli investimenti». Al termine dell’audizione di Nicolai il presidente della seconda Commissione, Antonio Montuoro, ha sostenuto che «dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, il programma sarà sottoposto nuovamente all’esame della Commissione per il parere consultivo. Si tratta di una sfida importante per la Calabria, colta grazie alla lungimiranza del presidente Occhiuto e al lavoro svolto in questi anni». (c. a.)

