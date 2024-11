I cosentini Meluso e Mangiarano ripartono dalla serie C. Hanno firmato con Perugia e Ternana

calcio

COSENZA Due dirigenti cosentini dal passato illustre tornano a lavorare nel mondo del calcio, ripartendo dalla serie C. Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Cosenza e, appena un anno fa, del Napoli, è diventato il nuovo ds del Perugia, società che milita nel campionato di serie C, girone B. «Sono estremamente felice di poter contare su Mauro nel nostro team di lavoro, non solo per la sua comprovata competenza tecnica nel corso della sua carriera, ma anche per le sue qualità umane. Da diversi mesi abbiamo avviato incontri regolari, anche prima dell’acquisizione del Perugia, cercando punti di incontro per definire il progetto sportivo integrato che vogliamo per il Grifo. È un onore annunciare questa importante aggiunta, che rafforzerà senza dubbio la nostra ambizione di competere ad alti livelli e consoliderà lo sviluppo del settore giovanile su cui stiamo lavorando», ha dichiarato il presidente Javier Faroni.

Arriva nello stesso girone di Meluso anche Giuseppe Mangiarano, ex dirigente, tra le altre, di Inter, Milan, Crotone, Cosenza e Reggina. Ripartirà dalla Ternana con il ruolo di direttore operativo.«Sono molto soddisfatto dell’ingresso in società di Giuseppe Mangiarano – ha detto il presidente Stefano D’Alessandro. La scelta è ricaduta su un profilo di altissimo livello dirigenziale e sono certo che per tutti noi rappresenterà un valore aggiunto, facendo crescere la società che mi onoro di rappresentare da ogni punto di vista, anche negli anni a venire».

