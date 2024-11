Resa dei conti a palazzo: Occhiuto presenta il conto

l’analisi

Le due “anime” che avrebbero dovuto garantire il “governo di destra” sembra che non vadano molto d’accordo tra di loro. A giudicare dai comportamenti Matteo Salvini e Antonio Tajani sembrano politicamente distanti. A “raffreddare l’idillio” è stata la “rottura” sul canone RAI: i forzisti hanno votato insieme con l’opposizione e contro l’emendamento della Lega che avrebbe voluto ridurre il canone e modificare il sistema sanitario in Calabria. Secondo gli osservatori il motivo sarebbe da ricercare nell’astensione della Lega al momento della votazione. Sarebbe stato questo l’ennesimo caso di “disaccordo” tra le due “forze” che non perdono occasione per contraddirti. Ne sono la prova le contraddizioni sulla guerra in Medio Oriente e in Ucraina. La Lega ha attaccato la “Corte Penale Internazionale” per il mandato di arresto di Netanyahu. Nel “dilemma” si è fatta largo la leader del Partito Democratico, Elly Schlein che non risparmia parole dicendogliene di cotte e di crude; a cominciare dalla maggioranza che è “spaccata” oltre “a non essere capace di governare”. Altro argomento di discussione è stata la mancata approvazione dei bilanci del 2022 delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ne ha approfittato il Presidente della Regione Calabria, Occhiuto che ha “presentato il conto”: ha chiesto l’uscita dal commissariamento della Calabria per quanto riguarda la Sanita.

