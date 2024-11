Tragico incidente a Cassano Jonio, un morto e un ferito

CASSANO JONIO Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 163 che collega Cassano allo Ionio con Garda, in direzione Cammarata. Due cittadini di nazionalità pakistana sono stati investiti da un’auto in curva. Uno dei due è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, mentre l’altro è rimasto ferito e subito soccorso. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto ma l’auto si è subito fermata dopo l’impatto avvenuto lungo la fiancata destra. L’uomo deceduto è morto in ambulanza prima ancora di raggiungere l’ospedale. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza della Pet di Cassano con il supporto della postazione 118 di Lungro.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tempestivamente anche una pattuglia della Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Cassano per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso.

