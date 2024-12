Bove si accascia al suolo: sospesa Fiorentina-Inter

l’apprensione

Gara sospesa a Firenze per una emergenza medica durante Fiorentina-Inter. Edoardo Bove al 17′ si è accasciato improvvisamente a terra. I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l’intervento dell’ambulanza. Il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro Martinez, quando il centrocampista viola è crollato a terra, venendo subito circondato dai compagni di squadra e dagli avversari. L’arbitro Dovri ha sospeso la partita e mandato le squadre negli spogliatoi dopo l’intervento dell’ambulanza per portar in ospedale Bove.