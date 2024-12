“Perciavutti”, la comunità di Mormanno immagina il futuro

“in primo piano”

MORMANNO Nuovo appuntamento con “In Primo Piano”, la rubrica di approfondimento a cura della redazione de L’altro Corriere Tv. Ospite Paolo Pappaterra, esponente del Pd calabrese e sindaco di Mormanno. Che si prepara a celebrare il ventennale di Perciavutti. Il vino è assoluto protagonista, l’aggregazione della comunità è il file rouge che caratterizza la tre giorni, dal 6 all’8 dicembre. «Oltre 250 volontari stanno lavorando da mesi a questo evento, lavoreranno fino al 6, 7, 8 di dicembre, anzi in quei giorni ancora di più. E’ il tratto identitario della comunità mormannese», racconta Pappaterra. Che ricorda: «Un evento partito come una sagra di paese con un retaggio estremamente locale. Poi è cresciuta di anno in anno grazie anche alla credibilità di chi ha lavorato nell’associazione comunale che organizza insieme all’amministrazione questo evento». «Arriviamo al ventesimo anno con partnership istituzionali importanti – aggiunge – penso al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, penso ad Arsac che come sappiamo è il braccio operativo del Dipartimento dell’Assessorato dell’Agricoltura, al Gal Pollino, all’Ente Parco Nazionale del Pollino, al Ministero degli Esteri perché abbiamo legato l’evento Perciavutti al tema del turismo delle radici». Molte anche le partnership private. «Hanno creduto tantissimo in questo evento, parlo di aziende importantissime sia nel campo vitivinicolo ma anche nel campo dei liquori». Le aspettative sono altissime. «Non voglio fare il paragone con il Vinitaly and the City che ho vissuto in prima persona ed è stato un evento straordinario, ma credetemi portare migliaia e migliaia di persone a 850 metri d’altezza nel periodo dell’Immacolata, con temperature bassissime, vuol dire che c’è qualcosa di magico in grado di attrarre visitatori e turisti». Non solo vino, ma anche «l’enogastronomia di qualità legata soprattutto alla Deco, penso al bocconotto di Mormanno e al fagiolo poverello bianco diventato presidio Slow Food». A proposito, la novità quest’anno è rappresentata da Slow Beans. «Una fiera internazionale legata alle leguminose che si terrà proprio in quei tre giorni».

Un evento di comunità

Eventi come Perciavutti riescono a coinvolgere tutte le comunità limitrofe di Mormanno. «Non ho mai immaginato di realizzare degli eventi che potessero mettere in difficoltà gli altri comuni. Pensi a Slow Beans che sarà fisicamente e logisticamente a Mormanno, ma i produttori gireranno anche il territorio del Pollino, e quindi Campotenese, Laino Borgo, Laino Castello». Comuni che beneficeranno anche dell’indotto mosso da “Perciavutti”. «Mormanno non potrebbe mai soddisfare la capacità ricettiva necessaria, e quindi i visitatori e i turisti alloggeranno nelle strutture nei comuni limitrofi». Cosa vuol dire fare rete.

Come si racconta un territorio?

«È un lavoro duro, lungo. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo attraverso gli eventi, siamo entrati nel circuito della Città del Vino che a sua volta ha aperto alla possibilità di partecipare al Palio delle botti. Siamo partiti da quattro squadre nazionali partecipanti, oggi sono quattordici», dice Pappaterra. Tradotto in soldoni. «Vuol dire portare, grazie alla sola competizione, oltre 150 persone tra atleti e accompagnatori che conosceranno e racconteranno il territorio». E per il futuro le idee sono chiare. «Vorrei che i turisti esteri possano venire a Mormanno e scoprire il rito della spillatura del vino, raccontare loro la storia, rendendoli protagonisti attivi di un rituale straordinario».

E magari pedalare lungo la Ciclovia dei Parchi. «Qualche anno fa, fu inaugurato un tratto importantissimo, quello da Morano alla Catasta di Campotenese, poi sono partiti i lavori del tratto che da Campotenese collega Mormanno e la Regione Calabria ha deciso di investire 3,5 milioni di euro per prolungare questa ciclovia arrivando fino alla Basilicata. Attraverserà luoghi storici, maestosi, bellissimi. E’ un’infrastruttura di un segmento turistico di nicchia, ma estremamente importante».

Le comunità rischiano di non immaginare il futuro

Quella di Mormanno è evidentemente una bella storia da raccontare, ma non tutte le comunità calabresi possono immaginare il futuro. «Mormanno, come tanti altri comuni, sta affrontando un cancro invisibile: lo spopolamento. La Calabria si sta spopolando, il Sud Italia ancora di più, la cosa più brutta è che soffrono di più i territori marginali, le aree interne come Mormanno. Ricordo che il 70% dei comuni calabresi insiste nelle aree interne, alcuni territori rischiano di rimanere vuoti nei prossimi 5 anni». Quali le soluzioni? «L’unione dei comuni è un tassello, poi penso alla Zem in grado di offrire uno strumento di fiscalità che può attrarre. Vuol dire dare la possibilità a chi vuole investire di usufruire di una decontribuzione». Il sindaco cita un dato. «Nei comuni tra i 2.000 e i 4.000 abitanti basterebbero investimenti in grado di produrre 40-50 posti di lavoro, per riequilibrare la bilancia».

L’impegno in politica, il giovane in rampa di lancio

Qualche giorno fa, sul Foglio, è stato pubblicato un elenco di nomi: donne e uomini under 40 del Pd. Rappresentano la classe dirigente presente e futura del partito. L’unico calabrese è Paolo Pappaterra. «Non lo sapevo… (sorride sorpreso il sindaco di Mormanno, ndr) Elly Schlein in Calabria ha fatto una scelta. Agli stati generali alla montagna delle aree interne, a Mormanno, ha lanciato un messaggio legato alla rigenerazione del partito e, insieme al segretario Nicola Irto, sta premendo il piede sull’acceleratore in vista soprattutto delle prossime elezioni regionali». (redazione@corrierecal.it)

