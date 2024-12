Assaltata azienda orafa, tir utilizzato come ariete

dal nazionale

Un altro assalto ad un’azienda orafa ad Arezzo questa notte. Stando ad una prima ricostruzione, la banda avrebbe bloccato le strade di accesso all’azienda con mezzi pesanti e usato un caterpillar come ariete. Una volta all’interno della ditta hanno fatto razzia di argento e preziosi presenti sui banconi, sugli scaffali e nei cassetti. Nel mirino questa volta la Croma Catene, che si trova nella zona industriale di Castelnuovo di Subbiano, in via Righi. Anche questo colpo sarebbe stato messo a segno in una manciata di muniti. Secondo quanto appreso, i malviventi sarebbero almeno sette. Prima avrebbero divelto il cancello esterno utilizzando un furgone, poi con un caterpillar, avrebbero sfondato anche il cancello interno, aprendosi un varco all’interno dell’azienda. Non sarebbero riusciti ad aprire le casseforti. Sul caso indagano i carabinieri.

(Foto ArezzoNotizie)

