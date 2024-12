Montalto Uffugo, inaugurata la Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro”

il taglio del nastro

MONTALTO UFFUGO Per i soci dell’associazione “Ora Giochiamo” l’inaugurazione della Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro” di domenica 1 dicembre doveva essere una grande festa e così è stato, andando oltre ogni rosea aspettativa. Alla presenza di tantissimi cittadini venuti a visitare la struttura sportiva sorta in via Stanislao Chimenti, nei pressi dello stadio Romolo di Magro di Taverna, l’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, S.E. Monsignor Giovanni Checchinato e il sindaco Biagio Faragalli, con il taglio del nastro beneaugurale, hanno dato il via alle attività del centro sportivo, in una giornata che rimarrà memorabile per l’intera comunità. Montalto Uffugo, si dota infatti di una struttura sportiva di eccellenza, capace di proporre diverse discipline sportive su una superficie estesa che include quattro campi da padel di cui due al coperto, un campo polivalente che può essere utilizzato per il calcio a 5, oppure il tennis o il volley, un campo per il foot volley o per il beach volley, un campo da bocce, un’area pedonale per le passeggiate, una dedicata allo sgambamento dei cani e tanto altro ancora. Una struttura completa che a giudicare dai volti dei presenti all’inaugurazione di domenica, ha già suscitato grandissimi apprezzamenti, gli stessi espressi da SE Monsignor Giovanni Checchinato che ha evidenziato la funzione sociale e aggregativa del centro e dal sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli che invece ha sottolineato il contributo della struttura in termini di valorizzazione del territorio. Tanta soddisfazione anche da parte di padre Salvatore Cimino e padre Antonio De Rose, rispettivamente Superiore Generale e Vicario Generale della Congregazione degli Ardorini che ha messo a disposizione il terreno per la realizzazione dell’opera.

Insieme alle autorità civili e religiose, erano presenti anche quelle militari con il comandante della Stazione dei Carabinieri, Giuseppe Motta, e tante altre personalità come il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, il consigliere nazionale della Federazione Nazionale Italiana Tennis e Padel, Giuseppe Lappano, il vicepresidente della Tonno Callipo Volley Filippo Maria Callipo, il sindaco di Luzzi, Umberto Federico, e diversi consiglieri, assessori ed ex amministratori del Comune di Montalto Uffugo, nonché il Presidente del Consiglio, Pierluigi Catanzaro. Tanti sorrisi e tante felicitazioni per i soci di “Ora Giochiamo”, ossia Maria Pia Fusaro, Gioia Raffaella, Alexandra D’Amico, Franco D’amico, Carmela Calabrese e Gaetano Costabile. Tutti insieme, per festeggiare quello che durante la giornata è stato definito da Salvatore Cimino “un dono di Dio”.





Un dono festeggiato fino a tarda serata con la musica di Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano, gli stand gastronomici e l’animazione per i bambini, l’intrattenimento anche radiofonico di RLB, le esibizioni di giocatori di padel come la campionessa italiana di Padel 2023 Lara Meccico, gli istruttori FITP come Stefano Funari e Vincenzo Mirabelli, ed infine, la giovane promessa calabrese del padel Alessandro Spanò. La Cittadella dello Sport “Don Gaetano Mauro” diventerà certamente punto di riferimento per gli amanti dello sport ed in particolare del padel ma anche per le famiglie che desiderano trascorrere un momento di serenità in una vasta area pensata e realizzata per lo sport e l’aggregazione sociale, un tema quest’ultimo molto caro a Don Gaetano Mauro, “Senza la sua visione, è stato detto a più voci, oggi questo centro non l’avremmo inaugurato”.