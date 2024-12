Un marchio delle eccellenze artigianali calabresi e un milione di euro per le botteghe nelle aree interne

l’intervista

MILANO Capacità, estro, creatività, manualità. L’artigianato calabrese in vetrina ad Artigiano in Fiera a Milano punta sulla lavorazione delle ceramiche, dei tessuti, mostrando tecniche per molti secoli tramandate da padre in figlio. Di generazione in generazione, in Calabria continuano ad essere realizzate opere uniche. Ecco perché è importante ricevere il sostegno delle istituzioni. Un incentivo a proseguire una tradizione lunga secoli, arriva dall’assessore allo sviluppo economico della Regione Calabria Rosario Varì. Che – in una intervista al Corriere della Calabria – annuncia importanti novità per il settore. «Dovremmo costruire un marchio delle eccellenze artigianali calabresi in maniera tale che siano sempre maggiormente riconoscibili così come dobbiamo costruire una carta delle botteghe artigianali storiche calabresi». «Sono tanti gli artigiani – prosegue l’assessore – che hanno dato la vita per il lavoro, si sono impegnati, sono un punto di riferimento per i prodotti di eccellenza che producono in Calabria e non solo, ben oltre anche i confini nazionali, quindi ritengo sia arrivato il momento di rendere ancor più riconoscibili i prodotti dell’artigianato».

Il bando destinato alle aree interne

I progetti futuri annunciati da Varì, potrebbero presto vedere la luce. «Tra qualche settimana presenterò al governo regionale – ho già parlato con il Presidente Occhiuto – un piano per l’artigianato». Che prevede «il supporto materiale che possiamo dare attraverso una serie di idee e di azioni che possano far crescere ancora il nostro comparto». Non solo. «Il bando per le aree interne sarà pubblicato a breve, è destinato alle botteghe artigianali diffuse. Mettiamo a disposizione circa un milione di euro a favore dei territori ricompresi nell’area SNAI: le aree interne site nelle Serre e sul versante jonico». Le risorse potranno essere utilizzate sia dagli artigiani per consolidare l’attività, sia per sostenere l’avvio di nuove imprese. «Abbiamo pensato in questo caso ad un’intensità di aiuto più rilevante di quella che in genere mettiamo a disposizione, perché sono delle aree svantaggiate nelle quali è più difficile sia far nascere nuove piccole imprese, sia commercializzare i prodotti». L’assessore Varì conferma anche un sostegno nella comunicazione e «nell’opera di promozione. Mi riferisco – per esempio -al bando per l’internazionalizzazione, grazie al quale gli artigiani, le piccole e medie imprese possono accedere a delle risorse per redigere i piani per l’export, per costruire dei siti di e-commerce e partecipare alle fiere internazionali».

L’Accademia della Moda in Calabria

Come annunciato dal nostro Corriere, in Calabria nascerà «la prima Accademia mondiale di moda del Sud». «E’ davvero un’ottima notizia, insieme all’assessore Gallo abbiamo incontrato Fabio Medas lo scorso anno, parliamo di un imprenditore nell’ambito della moda davvero importante con una presenza significativa perché possiede 14 brand». «E’ nata quest’idea – aggiunge Varì – ovvero di portare in Calabria un’accademia mondiale della moda. Adesso dobbiamo individuare un sito significativo…». (f.benincasa@corrierecal.it)

