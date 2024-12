Fumarola: «La Calabria ha bisogno di connettersi al resto del Paese. Diciamo sì al Ponte»

l’intervento

CATANZARO «L’Italia riparte dal lavoro e il Sud riparte dal lavoro. Noi abbiamo una grande opportunità, quella di utilizzare bene, presto, i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Il lavoro si genera attraverso gli investimenti e gli investimenti hanno bisogno di risorse. Se c’è un tema sul quale penso che nessuno debba poter dire cose diverse è che non mancano le risorse: ce ne sono tante, vanno spese bene». A dirlo è stata Daniela Fumarola, segretaria generale aggiunta della Cisl, partecipando al Consiglio generale della Cisl Magna Graecia a Catanzaro.

La manovra di bilancio

«Nella manovra di bilancio – ha poi aggiunto la Fumarola – noi abbiamo insistito per inserire anche interventi che potessero agevolare il Sud, il lavoro al Sud: penso alla Zes, penso alla decontribuzione e ancora stiamo insistendo per aiutare il Sud a continuare ad avere livelli importanti di crescita. Il Pil del Sud è cresciuto più di quello del Nord: bisogna evitare che questo trend diminuisca, cioè diventi una zavorra, invece bisogna insistere per fare investimenti e per creare quelle condizioni per tenere i giovani del Sud nel Sud e non disperdere energie, non disperdere professionalità e competenze. Una “stoccata” a Cgil e Uil scesi in piazza contro la manovra, a differenza della Cisl: «Noi pensiamo – ha proseguito la Fumarola – che questa manovra non sia una manovra da sciopero generale, perché rispetto alle nostre richieste, che abbiamo messo nero su bianco già dal mese di luglio, abbiamo riscontrato elementi positivi. Abbiamo raggiunto dei risultati importanti che da anni cercavamo di ottenere: penso al taglio del cuneo fiscale che si allarga fino ai 40.000 euro, penso all’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef agli interventi sulla famiglia, alla indicizzazione delle pensioni. I pensionati aspettavano questo provvedimento. Ora, al tavolo con la premier Meloni e i ministri abbiamo spiegato che ci sono sicuramente interventi importanti che noi continueremo a difendere rispetto all’iter della manovra, ma chiediamo degli aggiustamenti nella direzione di aiutare le pensioni minime, di stabilire dei fondi per la non autosufficienza, di evitare i tagli nella scuola e nella pubblica amministrazione. Abbiamo chiesto di rimettere in sesto il fondo per l’automotive perché è un settore strategico per il paese, perché ci sono tanti lavoratori in tutto il paese che sono già in ammortizzatore sociale e noi non possiamo permettere che questi perdano una tutela fondamentale. Certo è – ha sostenuto la segretaria generale aggiunta della Cisl – che non ci accontentiamo di ammortizzatori sociali: abbiamo bisogno di piani industriali credibili, abbiamo bisogno di lavoro stabile, per cui il percorso è ancora lungo e noi non vogliamo tradire il mandato che abbiamo ricevuto dai nostri iscritti e non vogliamo tradire i valori della nostra storia. Noi ci sediamo ad ogni tavolo di confronto, lo facciamo in assoluta autonomia, perché pensiamo che la responsabilità noi dobbiamo esercitarla a quei tavoli, in quei confronti, per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile in questo momento così complicato».

Le infrastrutture

Ecco le “ricette” per la Calabria secondo la Fumarola: «Abbiamo salutato positivamente il Ponte sullo Stretto. Pensiamo che la Calabria debba avere la possibilità di connettersi al resto del paese, lo debba fare presto e bene. La Calabria ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di una sanità che sia capace di rispondere alle attese delle persone. La Calabria – ha concluso la segretaria generale aggiunta della Cisl – è una regione importante nel Sud che però ancora non ha avuto la sua giusta dimensione. E allora anche da parte nostra ci deve essere un impegno affinché tutte le potenzialità presenti in questa regione possano trovare piena applicazione». Al fianco della Fumarola, il segretario generale della Cisl Magna Graecia Daniele Gualtieri e il segretario generale della Cisl Calabria Tonino Russo. (a. c.)

