Iannucci incalza Arrical: «Sul costo del conferimento dei rifiuti in discarica solo annunci»

i nodi della gestione

CAROLEI «Uno dei problemi che ci sta preoccupando, come lei da sindaco conosce bene, è che stiamo notificando le nuove cartelle Tari con un aumento della tariffa, fenomeno che coinvolge tutti i comuni calabresi»: lo scrive il sindaco di Carolei Francesco Iannucci in una lettera sul costo conferimento in discarica a Luciano Vigna, commissario Arrical ed al presidente Sergio Ferrari, segnalando che «diventa difficile giustificare ai nostri cittadini un aumento notevole della tariffa, nella quale la componente fondamentale del costo risulta essere il conferimento in discarica nonché, una novità assoluta di questo anno, l’adeguamento Istat che non si è capito bene a cosa si riferisce ed a chi va pagata. Una situazione che va avanti da circa 10 anni in cui si è passati da 80 € a tonnellata, con incentivi per chi raggiungeva il 60% della differenziata, a 330 € a tonnellata senza incentivi. Provate a pensare cosa possono pensare i cittadini del mio paese, compreso me, il cui comune risulta il primo paese rifiuti free con una percentuale che supera l’80% di raccolta differenziata».

Iannucci ricorda che «in data 22/07/2022 l’ex commissario Gualtieri e il dipendente del settore ambiente Granata, poi spostato ad Arrical, affermavano sulla stampa di aver scongiurato l’emergenza rifiuti in provincia di Cosenza con una riduzione dei costi del conferimento in discarica da € 330 a tonnellata a € 190 a tonnellata. Peccato che i comuni non sanno nulla di tale riduzione che non è stata neanche applicata in bolletta. Stesso annuncio nel 2023, ma i comuni ancora oggi applicano la tariffa che comprende un conferimento in discarica pari ad €. 330 a tonnellata. Non si comprende, perché sia stata annullata la gara per il servizio di raccolta rifiuti per tutta la fascia catanzarese che, doveva poi essere seguita, dall’appalto per la fascia della Calabria Nord e quindi della Calabria sud. Non si comprende perché, dopo oltre 2 anni, non si sa ancora nulla per ciò che riguarda il bando per la costruzione del nuovo termovalorizzatore. Una confusione che, chiedo, di voler affrontare immediatamente e lo chiedo non al presidente Arrical, ma al collega sindaco. Nel frattempo sarebbe gradita una risposta su quanto da me sottolineato e sui progetti che si intendono mettere in campo per la riduzione del costo di conferimento in discarica».

Da Iannucci anche gli auguri a Vigna, al nuovo commissario e a tutta l’assemblea Arrical «per questa nuova avventura. Un impegno gravoso che richiede un grande lavoro che sono certo riuscirete a portare avanti con grande competenza».