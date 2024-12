Obiettivo Brescia per il Catanzaro, ma le assenze sono tante

calcio serie b

CATANZARO Dopo il pareggio pirotecnico per 3-3 contro la Sampdoria a Marassi, il Catanzaro si prepara ad affrontare una nuova sfida di campionato, questa volta tra le mura amiche contro il Brescia, in programma domenica 8 dicembre. Una partita che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, in cerca di punti per risalire in classifica.

I giallorossi, ridotti da un match ricco di emozioni e gol contro i blucerchiati, una formazione che viene da due pareggi. I lombardi, infatti, arrivano dalla scorsa gara interna contro il Bari, terminata 1-1. Con 19 punti, il Brescia occupa l’ottavo posto in classifica, due lunghezze sopra il Catanzaro, che proverà a sfruttare il fattore campo per superare gli avversari e avvicinarsi alla zona playoff.

Il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, dovrà fare i conti ancora una volta con un’infermeria piena. I giallorossi dovranno fare a meno di tre giocatori importanti: La Mantia, Situm e Antonini, assenti da diverse settimane a causa di infortuni. Nonostante gli sforzi dello staff medico, al momento il recupero di almeno uno di questi giocatori sembra difficile, e sarà probabilmente necessario aspettare ancora qualche giorno per capire se qualcuno potrà essere a disposizione. Mancherà anche lo squalificato Pompetti, altra perdita di non poco conto.

Ma al di là delle assenze, l’incontro contro il Brescia si configura come una vera e propria occasione di riscatto per il Catanzaro. Un’ulteriore sfida per Caserta, che dovrà contare su tutte le risorse a disposizione per ottenere un risultato positivo. (redazione@corrierecal.it)

