Patente e tessera sanitaria sullo smartphone per tutti

ROMA L’app IO consentirà, da oggi, a tutti gli utenti di aggiungere le versioni digitali della patente di guida e della tessera sanitaria. L’attivazione – si legge sul Sole 24 ore – «richiede una nuova autenticazione nell’app con Spid o Cie per garantire che i documenti siano con certezza associati all’identità dell’utente». La possibilità di accedere ai documenti direttamente dal proprio dispositivo elettronico, non manderà in soffitta le carte fisiche. La patente «potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine» mentre la tessera sanitaria «consentirà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale».