Ricci saluta Catanzaro: «Ho scoperto una terra bellissima, vado via con il magone»

l’omaggio

CATANZARO “Vado via con il magone perché qua ho creato dei rapporti di amicizia, ho avuto anche grandi soddisfazioni. E la firma del protocollo di oggi e fra queste, ne sono molto contento”. Così il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci che tra pochi giorni lascerà l’incarico per assumere quello di prefetto di Bologna, parlando con i giornalisti a margine della firma di un’intesa sulla prevenzione antimafia siglata con Tribunale e Procura della Repubblica di Catanzaro. “Si era creato un rapporto di collaborazione fra tutte le istituzioni – ha aggiunto – molto forte e soprattutto devo dire che ho scoperto una terra bellissima, bella per le sue ricchezze paesaggistiche, storiche, naturali ma bella anche per la sua gente. Ho avuto grandi manifestazioni di affetto in questi due anni e l’ho sentito con grande forza. Questa è l’occasione anche per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questi due anni e in generale la popolazione di Catanzaro”.

