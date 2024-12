Don Mimmo Battaglia cardinale, Mancuso: auguri dal Consiglio regionale

l’omaggio

CATANZARO “Desidero rivolgere i miei complimenti e gli auguri più sinceri del Consiglio regionale della Calabria a don Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, per la nomina a cardinale tributatagli dal Concistoro su indicazione di Papa Francesco. Il prestigioso riconoscimento suggella il grande e solidale impegno che don Mimmo Battaglia riserva quotidianamente al mondo della sofferenza. Apprezzando le qualità umane di don Mimmo Battaglia, non dubito che la sua attività pastorale avrà effetti positivi anche per la Calabria e per l’intero Mezzogiorno”. Così il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato