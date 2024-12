Ospedale Annunziata di Cosenza, ecco il “nuovo” reparto di Chirurgia Toracica diretto da Franca Melfi – FOTO

sanità

COSENZA Il taglio del nastro e l’inaugurazione. Questa mattina apre ufficialmente il nuovo reparto di Chirurgia Toracica all’ospedale Annunziata di Cosenza. I locali della Unità operativa complessa diretta dalla dottoressa Franca Melfi sono stati presentati alla cittadinanza ed alla stampa. Al taglio del nastro presenti anche il Direttore Generale dell’Ao di Cosenza, Vitaliano De Salazar, il Rettore dell’ Unical Nicola Leone.

Franca Melfi, originaria di Oriolo, presidente della società europea di Chirurgia cardiotoracica, è una delle tante eccellenze che hanno risposto alla call dell’Università della Calabria, insieme in un ambizioso progetto deciso a scrivere una nuova pagina nella storia della medicina territoriale. La luminare della chirurgia toracica, la professoressa Franca Melfi, è in servizio all’Unical ed a disposizione anche dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. La sua vasta esperienza e le competenze contribuiscono ad innalzare gli standard di cura per i pazienti e a formare le future generazioni di medici e chirurghi dell’Ateneo calabrese. (f.b.)













Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato