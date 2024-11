Eccellenze mediche, «presto nuovi arrivi». La “promessa” di Occhiuto e l’impegno dell’Unical

il piano

COSENZA «Eccellenze sanitarie? Presto ci saranno nuovi arrivi». Le sorprese non sono finite dice il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine della terza edizione del premio Antonio Serra, organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza. Le parole del governatore anticipano l’intervento del Rettore dell’Unical Nicola Leone che ripercorre, prima di ricevere il premio, le tappe di crescita dell’Ateneo calabrese. Sui terreni adiacenti al Campus, come noto, sorgerà il futuro policlinico universitario del Cosentino. Un percorso sinergico e di stretta collaborazione quello avviato negli scorsi mesi, da Regione e Unical, per rilanciare il settore sanitario calabrese, combattere l’atavica carenza di organico, migliorare le prestazioni e l’offerta destinata ai pazienti – per anni – rassegnati a curarsi lontano dalla Calabria. Il programma stilato prevede, oltre all’acquisto di macchinari di ultima generazione, anche il coinvolgimento dei cervelli di ritorno, eccellenze in campo medico e luminari decisi a tornare in Calabria dopo una carriera spesa in giro per il mondo.

I macchinari di ultima generazione

Tramite una serie di bandi, l’Unical ha acquisito e condiviso strumentazione medica di avanguardia, utilizzabile per la ricerca, ma anche per la formazione. Si tratta del Robot Chirurgico “Da Vinci”, fondamentale in Urologia, Ginecologia e Chirurgia. Non meno importante il Sistema robotico mobile di imaging 2d-3d, dotato di un tavolo operatorio radiotrasparente e braccio robotico neuronavigato. Solo altri due macchinari simili sono presenti nel Sud Italia. A questi due preziosi macchinari si aggiungono, il tavolo anatomico 3d che consente la pre-simulazione di interventi chirurgici complessi e l’ecografo digitale utilizzato nel reparto di Chirurgia Senologica e necessario alla diagnosi precoce e di alta precisione.

L’Unical per la sanità

Il progetto, dicevamo, mira a ridurre la migrazione sanitaria e studentesca. L’Unical si apre al territorio e compie pienamente la sua missione sociale a sostegno della comunità. Da novembre 2019 a oggi, l’Ateno ha attivato il corso altamente innovativo con focus su Intelligenza Artificiale e tecnologie digitale di Medicina e Chirurgia, al quale sono seguiti i tirocini nell’azienda ospedaliera di Cosenza, all’Inrca e nei nosocomi della provincia bruzia e l’avvio della facoltà di Ingegneria Biomedica. Uno sforzo concreto per rendere possibile la “clinicizzazione” dei reparti ospedalieri. Ma l’Ateneo – come ricorda spesso Leone – è «della Calabria» e proprio per questo motivo si è deciso lo spostamento del corso interateneo di Medicina a Crotone.

Le scuole di specializzazione e la ricerca

A novembre 2024 sono ufficialmente partite cinque scuole di specializzazione con sede all’Annunziata di Cosenza: Chirurgia generale, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Nefrologia, Ematologia, Patologia clinica e Biochimica clinica. Anche in questo caso gli obiettivi sono molteplici. In primis, garantire nuovi posti e opportunità per i neolaureati in medicina, e poi sostenere gli ospedali. Accanto alla formazione delle future generazioni di medici e infermieri, il piano di rafforzamento prevede l‘assunzione di qualificati professionisti che contribuiscono a migliorare la qualità didattica e della ricerca.

Si tratta dei professori Carlo Capalbo, originario di Acri e proveniente dalla “Sapienza” di Roma, direttore dell’Uoc di Oncologia all’Ao di Cosenza; il professore Antonio Curcio, con esperienza alla Duke University ed al San Raffaele di Milano, direttore dell’Uoc di Cardiologia all’Ao di Cosenza. Ed ancora, il professore Gianluigi Zaza, vanta una lunga esperienza medica a Verona, oggi direttore dell’Uoc di Nefrologia, dialisi e trapianti all’Ao di Cosenza. Infine, il dottore Michele Provenzano – originario di Paola e proveniente dall’Università di Bologna – in servizio all’Uoc di Nefrologia.

Reclutamento internazionale

Altro step importante, riguarda il rientro di giovani ricercatori dall’estero. I magnifici sette: Christian Ferlaino dall’University di Edinburgh, Giorgio Fedele dall’Università di Cambridge, Giuseppe Brunetti dall’University of Natural Resources and life Sciences (Austria), Maria Giovanna Dante dell’University of Texas, Marino De Luca dell’University of Sussex, Mario Coscarello della National University di Quilmes in Argentina e infine Paolo Zimmaro dell’University of California.

Gottlob, Melfi e gli altri cervelli

Il primo è stato Georg Gottlob, uno dei massimi esperti al mondo di Intelligenza artificiale, membro della Royal Society, assunto dall’ateneo di Arcavacata e felice di rispondere alla call dell’Unical per il reclutamento di docenti di fama internazionale. Il luminare dell’informatica si è mostrato non solo interessato ad una cattedra nell’ateneo calabrese, ma felice di poter vivere in Calabria. Allo scienziato, sono seguite le call della professoressa Franca Melfi, originaria di Oriolo, presidente della società europea di Chirurgia cardiotoracica, l’arrivo del professore Ralph Alexander Schmid, già presidente della società di chirurgia svizzera e giunto in Calabria a costo zero grazie all’attrazione di fondi privati. Stessa operazione che ha portato il professore Ciro Indolfi ad Arcavacata, non uno “scippo” all’Umg come qualcuno sostiene ma una scelta consapevole e fortemente voluta dallo stesso luminare e presidente della federazione italiana di cardiologia. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi annunci. (f.benincasa@corrierecal.it)





Da dx Georg Gottlob, Franca Melfi e Ciro Indolfi

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato