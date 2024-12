Report, in esclusiva le immagini del funerale del presunto boss di ‘ndrangheta Marcianò

l’inchiesta

ROMA Report, in onda domenica 8 dicembre alle 20.30 su Rai 3, mostrerà in esclusiva le immagini del funerale del boss di ‘ndrangheta Peppino Marcianò nel 2017 a cui parteciparono diversi politici locali, tra i quali un neoeletto consigliere regionale. Si parlerà anche del sistema Toti e di come è nata l’inchiesta che ha terremotato la Liguria, partendo da La Spezia per arrivare in provincia di Savona dove la vecchia giunta voleva mettere il rigassificatore. Obiettivo, poi, sulla vicenda della società che acquistava brevetti avveniristici per affidare a un batterio “mangia zucchero” la produzione della plastica, una sostanza integralmente biodegradabile destinata a rivoluzionare il mercato mondiale.