Brutto scivolone casalingo del Crotone, la Casertana espugna lo “Scida”. Finisce 3-2

calcio serie c

CROTONE Brutto scivolone casalingo del Crotone, battuto dalla Casertana per 3-2. Una gara subito in salita per i ragazzi di Emilio Longo, sotto di due gol dopo pochi minuti. La rimonta firmata Tumminello sembrava aver ridato energie ai pitagorici, ma nella ripresa il nuovo vantaggio degli ospiti con Bianchi ha dato la mazzata finale a una squadra che veniva da ben nove risultati utili consecutivi.

Partenza shock per i padroni di casa, già sotto di un gol dopo quattro minuti. Bianchi si invola sulla corsia di destra e crossa al centro per Carretta che in spaccata firma l’1-0. La reazione dei pitagorici arriva al 15’ con Oviszach da fuori area, tiro che sfiora l’incrocio dei pali. Al 23’ Zanellati respinge un sinistro insidioso dal limite di Tumminello. Il Crotone insiste e al 32’ va vicinissimo al pareggio con spina, che tutto solo davanti a Zanellati, manda clamorosamente fuori. Nell’azione il portiere ospite travolge il calciatore rossoblù, ma per l’arbitro è tutto regolare. Quattro minuti dopo, esattamente al 36’, la Casertana raddoppia. Bianchi, in sospetta posizione di fuorigioco, si fa ipnotizzare in uscita da D’Alterio ma la palla finisce sui piedi di Proia che realizza senza problemi il 2-0. Il Crotone non si abbatte e in tre minuti riequilibra il confronto con un super Tumminello, in gol al 42’ e al 45’. Il pareggio arriva su assist di testa di Gomez. Per l’attaccante rossoblù si tratta dell’ottavo centro stagionale. L’inizio di secondo tempo è ancora negativo per il Crotone. Dopo due minuti la Casertana ripassa in vantaggio con Bianchi che batte D’Alterio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stavolta i ragazzi di Longo sembrano accusare il colpo e ci mettono un po’ a riorganizzarsi. Al 64’ Di Pasquale si trova tra i piedi il pallone del pari, ma il suo tiro viene parato da Zanellati. Il forcing del Crotone non è incisivo. L’unico sussurro arriva al 90’ con Proia che intercetta col braccio in area di rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Armini, Di Pasquale, Groppelli (37’st Giron); Gallo (12’st Barberis), Schirò (37’st Rojas); Spina (12’st Vitale), Tumminello, Oviszach (24’st Kolaj); Gomez. A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Rispoli, Stronati, Cantisani, Akpa Akpro, Aprea, Chiarella, Kostadinov. All. Longo

CASERTANA: Zanellati; Collodel (37’st Heinz), Kontek, Bacchetti; Paglino (1’st Salomaa), Bianchi (37’st Deli), Matese (1’st Fabbri), Falasca; Damian; Proia, Carretta. A disp. : Pareiko, Rocca, Bakayoko, Iuliano, Satriano. All. Iori

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

RETI 4’pt Carretta (Ca), 36’pt Proia (Ca), 42’pt e45’pt Tumminello (Cr), 2’st Bianchi (Ca)

NOTE: ammoniti: Falasca (Ca), Matese (Ca), Carretta (Ca), Gallo (Cr), Bianchi (Ca), Zanellati (Ca), Kolaj (Cr). Spettatori: 3.605.

Foto Fc Crotone





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato