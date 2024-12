Occhiuto dimesso dall’ospedale “Dulbecco”: già iniziata la fase di riabilitazione

l’aggiornamento

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato dimesso dall’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro dove mercoledì scorso è stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. E’ quanto si apprende da fonti ospedaliere. Dopo le dimissioni Occhiuto ha iniziato la riabilitazione in una clinica specialistica. Al governatore Occhiuto era stata diagnosticata, in seguito ad alcuni accertamenti clinici, una “severa insufficienza mitralica” legata ad un prolasso della valvola cardiaca: mercoledì scorso quindi l’operazione, perfettamente riuscita, operazione che è stata eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia della “Dulbecco”, presente nel team anche il dottore Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. Da quel giorno le condizioni di salute di Occhiuto hanno registrato quotidianamente dei sensibili miglioramenti fino alle dimissioni, che risalgono alla giornata di ieri. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato