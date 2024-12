Auto in fiamme all’interno di un’area privata di Isola Capo Rizzuto. Indagini in corso

il fatto

ISOLA CAPO RIZZUTO La notte scorsa, intorno alle 02:30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di S. Anna è intervenuta per l’incendio di un’automobile in località Le Cannella a Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese. All’arrivo sul posto vi era una Fiat Panda in fiamme all’interno di un’area privata. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme, che avevano già interessato l’intera autovettura, si propagassero all’abitazione adiacente. Dopo lo spegnimento dell’incendio gli stessi hanno bonificato e messo in sicurezza la zona, non si registrano feriti. Sul posto per i rilievi del caso anche i Carabinieri.





