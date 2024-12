Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra eletta nuova segretaria

l’incarico

REGGIO CALABRIA E’ Nausica Sbarra la nuova Segretaria Generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria. La nuova segretaria, che succede all’uscente Romolo Piscioneri, è stata eletta all’unanimità dal Consiglio Generale convocato per il rinnovo del gruppo dirigente, alla presenza della Segretaria Generale Aggiunta della CISL Nazionale, Daniela Fumarola.

«Il nostro obiettivo prioritario – ha detto Nausica Sbarra nel suo intervento – è lavorare in sinergia con le istituzioni e le organizzazioni datoriali, presidiando le periferie e rilanciando il territorio attraverso un impegno collettivo e condiviso. È indispensabile puntare su maggiori investimenti in sanità, infrastrutture e servizi, creando condizioni che trattengano i giovani e offrano loro opportunità concrete per costruire un futuro qui, senza essere costretti a partire per avere una vita dignitosa. Vogliamo un territorio dove lavoro, sviluppo e sicurezza siano alla portata di tutti, combattendo disoccupazione, precarietà e ogni forma di sfruttamento. Proporremo politiche che valorizzino le risorse locali e offrano prospettive per giovani e famiglie, assicurando al contempo la difesa dei diritti dei lavoratori e un impegno costante contro il lavoro nero, il caporalato e per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro».

«Crediamo nella necessità di promuovere una cultura della legalità e della trasparenza, sia nelle scuole che sui luoghi di lavoro. È essenziale impegnarsi per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione creando un ambiente inclusivo in cui il rispetto e la parità siano valori condivisi e praticati quotidianamente. Solo attraverso il dialogo e l’inclusione possiamo costruire una comunità equa e solidale», ha aggiunto Nausica Sbarra, secondo cui «il cambiamento non solo è possibile, ma è alla nostra portata: attraverso l’impegno quotidiano, il lavoro di squadra e il coraggio di affrontare le sfide, possiamo dare vita a un futuro migliore per il nostro territorio».

Tra gli argomenti al centro del dibattito figurano il confronto con il Governo sulla Legge di Bilancio, le politiche occupazionali, il welfare, la previdenza. Questioni che la CISL, con il segretario generale Luigi Sbarra, sta affrontando con un approccio pragmatico e di apertura al confronto, che ha permesso di ottenere importanti risultati, come la destinazione di gran parte dei 30 miliardi della manovra ad interventi coerenti con le richieste della CISL.

Il Consiglio Generale ha anche affermato la centralità del confronto responsabile e costruttivo, lontano da pregiudizi ideologici, nell’esclusivo interesse di lavoratori, pensionati, donne e famiglie.

Per la Segretaria Generale Aggiunta Daniela Fumarola in Calabria «servono una vera svolta ed un grande patto per lo sviluppo». «Bisogna affrontare con determinazione – ha detto Fumarola – i nodi strutturali che ostacolano il pieno sviluppo della Calabria e delle altre regioni meridionali, primo fra tutti il tema delle infrastrutture e dei servizi per i cittadini, su cui permangono ancora gravi ritardi e carenze. In Calabria servono ferrovie moderne ed efficienti per merci e passeggeri, una rete stradale sicura e fruibile, la piena valorizzazione dell’area di Gioia Tauro e dell’intero sistema portuale. Occorre rafforzare la sanità pubblica e soprattutto i servizi della medicina territoriale».

Ai lavori, dopo la relazione introduttiva di Romolo Piscioneri sullo stato e le prospettive del sindacato nella città metropolitana, è intervenuto anche il direttore del Centro Studi Cisl Marco Lai. La nuova segreteria, eletta dal Consiglio Generale, è composta anche da Pietro Pino e Pino Rubino.

Nausica Sbarra è nata a Pazzano (RC) 47 anni fa. Sposata e madre di due figlie, dopo il diploma tecnico ha intrapreso la sua carriera lavorativa presso la CISL, inizialmente collaborando con l’Unione Generale Coltivatori e successivamente con la Federazione Pensionati, dove opera tuttora.

Dal 2013 è stata responsabile del Coordinamento Donne della CISL di Reggio Calabria e, dal 2016, del Coordinamento Donne regionale, con deleghe alle politiche giovanili, migratorie, di genere e pari opportunità. Nel 2022 è entrata a far parte della Segreteria della CISL di Reggio Calabria. Ha maturato la sua formazione sindacale presso il Centro Studi CISL di Firenze, acquisendo competenze che le hanno permesso di ricoprire ruoli di crescente responsabilità

Nel suo percorso sindacale, ha promosso progetti di inclusione sociale e ha creato una rete di sportelli di supporto per le lavoratrici, contribuendo a rafforzare il dialogo tra sindacato, comunità e istituzioni. Ha guidato iniziative contro la violenza di genere, organizzato attività formative e fondato la rubrica “Minerva”, uno strumento informativo sui diritti e le tutele dei lavoratori.

Tra i suoi risultati più significativi si distingue l’indagine “La lavoratrice ai tempi del Covid-19”, che ha coinvolto oltre 1.350 donne calabresi, analizzando le difficoltà affrontate durante la pandemia.

È promotrice di iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di priorità nazionale. Ha inoltre realizzato progetti educativi sul rispetto, la legalità e la parità di genere, spesso in collaborazione con scuole, università e istituti penitenziari.

