Mignani sul Cosenza: «Ha un’identità precisa, contro il Frosinone non meritava la sconfitta»

calcio serie b

CESENA L’allenatore del Cesena MicheleMignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che domani pomeriggio alle 15, all’Orogel Stadium–Dino Manuzzi, opporrà la sua squadra al Cosenza. «Ci aspetta una partita difficile – ha detto il tecnico – contro una squadra molto aggressiva, che ti toglie tanti punti di riferimento. Come succede sempre in Serie B, il risultato non è mai scritto e noi dovremo essere pronti a faticare tantissimo per vincere la sfida. Secondo me il Cosenza nell’ultima partita non meritava la sconfitta. Ci sono periodi in cui le cose ti vanno meglio e altri no, molte partite sono determinate da episodi e gli episodi cambiano completamente l’esito del match. Ritengo che i nostri avversari siano una squadra in salute, molto fisica ed aggressiva, con dei valori tecnici importanti soprattutto nei giocatori offensivi: sono una formazione che verrà qua sicuramente a giocarsi la sua partita senza speculare e, quindi, mi aspetto una sfida molto difficile». «Il Cosenza – ha aggiunto Mignani – non è certo una squadra che resta a guardarti, aspettando di subire un colpo per poi ridarlo. È una formazione che ha una chiara identità, una squadra aggressiva e propositiva, che porta tantissimi giocatori sopra la linea della palla, per cui è una sfida che va letta e noi dobbiamo essere bravi a farlo. Le partite è difficile vincerle nei primi dieci o quindici minuti, perché si decidono quasi sempre nei secondi tempi o negli ultimi minuti: noi dobbiamo avere la serenità e la capacità di leggere la partita, sapendo che ci saranno dei momenti in cui dovremo subire tutti insieme e altri, invece, in cui dobbiamo attaccare e fare male all’avversario».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato