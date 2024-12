Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, Italia con Slovacchia o Norvegia

calcio

ROMA L’Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali del 2026 con una fra Slovacchia e Norvegia. Questo l’esito del sorteggio in corso di svolgimento a Zurigo, in Svizzera, valevole per le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno fra meno di due anni in Canada, Messico e Stati Uniti. La Nazionale di Luciano Spalletti ha infatti due possibilità: qualora dovesse vincere il playoff di Nations League con la Germania, a marzo, verrà inserita nel girone A formato da quattro squadre con la Slovacchia del commissario tecnico Francesco Calzona. Se invece dovesse andare male Donnarumma e compagni si ritroverebbero nel girone I composto da cinque squadre e come avversaria più temibile se la dovrebbero vedere con la Norvegia di Erling Haaland.

Il sorteggio

Gruppo A: VINCENTE Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

Gruppo I: PERDENTE Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: Perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer

