Carabinieri artificieri in prima linea per la sicurezza durante le festività natalizie – VIDEO

l’iniziativa

VIBO VALENTIA Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia ha avviato una campagna di sensibilizzazione sull’uso sicuro dei fuochi pirotecnici in vista delle prossime festività natalizie. L’iniziativa si avvale del contributo degli artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro, competenti per le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Gli incontri hanno preso il via con gli studenti degli istituti scolastici delle Serre e del capoluogo Vibonese, focalizzandosi sui rischi legati all’utilizzo di materiale pirotecnico non omologato e sulle potenziali conseguenze per la sicurezza personale e collettiva.

Durante gli incontri, i Carabinieri hanno illustrato in dettaglio le diverse tipologie di prodotti pirotecnici, spiegando come riconoscere quelli sicuri, regolarmente certificati, e distinguendoli dai pericolosi fuochi illegali, spesso privi di qualsiasi garanzia di sicurezza. Attraverso l’ausilio di materiali dimostrativi, gli artificieri hanno evidenziato i principali rischi legati a esplosioni incontrollate, lesioni gravi e incendi, sottolineando l’importanza di un utilizzo responsabile e consapevole.

L’iniziativa, che ha coinvolto centinaia di studenti, rientra nelle attività di prevenzione dell’Arma, finalizzate a garantire un Natale sicuro per tutti. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull’importanza della legalità e della prudenza, affinché diventino promotori di comportamenti responsabili all’interno delle proprie famiglie. La campagna di prevenzione proseguirà nei prossimi giorni presso altri istituti scolastici del territorio vibonese, confermando l’impegno dell’Arma nel promuovere la sicurezza e la consapevolezza sull’uso dei fuochi pirotecnici, per prevenire tragedie e tutelare i cittadini durante le festività. Con questa attività, l’Arma rinnova il proprio impegno a tutela dei cittadini, promuovendo comportamenti responsabili e contrastando l’uso improprio di materiali pirotecnici. (redazione@corrierecal.it)