«In Albania spreco di persone e soldi»

il caso

Il Pd darà battaglia “contro uno spreco di risorse economiche e umane” in Albania ma anche per “una missione di soccorso europeo nel Mediterraneo”. Sono alcuni passaggi dell’intervista alla Stampa della segretaria del Pd Elly Schlein. Nei centri di Shengjin e Gjader, racconta, “abbiamo toccato con mano il fallimento dell’accordo con l’Albania che viola i diritti umani e le leggi europee. Abbiamo visto un centro vuoto per costruire il quale sono stati spesi 800 milioni di euro che avremmo potuto usare per pagare 700 insegnanti o infermieri e che invece sono serviti per piantare una bandierina ideologica su un terreno inconsistente”. Schlein parla di “un grave segnale di debolezza dell’Ue che mentre non svolge alcun ruolo politico e diplomatico in un mondo in fiamme, pensa bene di negare l’asilo a chi fugge. I siriani hanno ancora paura, perché è stato cacciato un dittatore, ma a farlo sono stati dei terroristi. Noi non ci riconosciamo in questa Europa. Chiediamo a Meloni di fare l’interesse nazionale ricordando a Orban e ai partner polacchi che stare in Europa non è solo ricevere benefici. Chi entra in Italia entra in Ue”. “Alcuni effetti delle scelte sbagliate della maggioranza si vedranno col tempo – afferma poi – Meloni vive di rendita grazie al Pnrr. Il problema ora è come gettare le basi di una ripresa economica a lungo termine dopo. Bisognerebbe battersi per investimenti comuni europei, e qui Meloni dovrebbe parlare con i suoi alleati nazionalisti che non ne vogliono sapere”. “Non è la prima volta che il governo sbaglia le stime della crescita, basti pensare alla sanità: dovrebbe fare pace con la calcolatrice – prosegue – Se toccasse a me? Comincerei dalle imprese e da un intervento sul costo dell’energia scorporandolo da quello del gas e fissando un prezzo unico a livello nazionale”. Per l’auto “servono incentivi anche sull’offerta e un grande fondo europeo sull’automotive perché è un settore strategico e la crisi riguarda tutti”.

