Gasparri: «Complimenti a Cannizzaro, prosegue il consolidamento di Forza Italia in Calabria»

i partiti

ROMA «Complimenti al segretario regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro ed a tutti i dirigenti della Regione, ovviamente a partire dal nostro punto di riferimento, il presidente, Roberto Occhiuto, al quale auguro anche una pronta guarigione. In occasione della visita in Calabria del segretario nazionale, Antonio Tajani, si sono registrate decine e decine di adesioni di sindaci e amministratori calabresi a Forza Italia. Quarantasette primi cittadini e tantissimi consiglieri comunali». Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locati di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «L’azione in Calabria del nostro movimento già aveva registrato eccellenti risultati in occasione delle elezioni europee e di molte tornate amministrative. Ora prosegue la politica di consolidamento, che vedrà la Calabria protagonista nell’azione tendente a raggiungere il 20% di consensi per Forza Italia. Complimenti al nostro segretario regionale, a Occhiuto ed a tutti i dirigenti. L’azione di Antonio Tajani produce grandi effetti in ogni parte d’Italia. Attendo i nostri amministratori all’incontro che terremo all’inizio dell’anno dei nostri esponenti degli Enti locali» conclude Gasparri. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato