Pensioni, Inps: «Negli ultimi anni la spesa è stabile»

ROMA Negli ultimi anni la spesa pensionistica, in termini reali, e’ stata sostanzialmente stabile, soprattutto per effetto delle due riforme in materia, la riforma Dini e la riforma Fornero, che hanno ritracciato verso il basso la curva di crescita della spesa, malgrado la successiva introduzione di alcune forme di flessibilita’ in uscita (Quota 100, Ape sociale, intervento a favore dei lavoratori Precoci e Opzione donna). E’ quanto emerso dal convegno “La natura delle entrate e delle uscite dell’Inps in rapporto alla dimensione previdenziale e assistenziale delle prestazioni”, organizzato dal Consiglio d’indirizzo e vigilanza (Civ) per presentare contestualmente le proprie analisi e quelle curate dalla direzione centrale Studi e Ricerche dell’Istituto. Gli approfondimenti evidenziano come negli anni, alle originali forme di protezione gestite dagli Istituti previdenziali pubblici (rivolte esclusivamente ai lavoratori dipendenti e finanziate prevalentemente dalla contribuzione obbligatoria dei lavoratori e delle imprese), si sono aggiunte progressivamente altre prestazioni, di natura assistenziale, quali il sostegno alla famiglia, le misure di contrasto alla poverta’ e altri provvedimenti – strutturali o temporanei – spesso definiti “bonus”. Sul versante delle entrate dell’Istituto, questo processo ha determinato una crescita della contribuzione sostanzialmente allineata alla dinamica inflattiva e del mercato del lavoro (del 28 per cento nel decennio che va dal 2013 al 2023), mentre sono progressivamente aumentati in termini reali i trasferimenti derivanti dalla fiscalita’ generale, la Gias, in particolare per sostenere le nuove prestazioni sociali (+65,8 per cento). Pertanto, il rapporto tra il gettito contributivo e i trasferimenti dalla fiscalita’ generale in questi anni si e’ modificato accrescendo sensibilmente il peso di questi ultimi.