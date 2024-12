Schlein: «Aumenta di 7 euro lo stipendio degli infermieri, quello dei ministri di 7mila»

l’affondo

ROMA «In Commissione Bilancio ho chiesto alla maggioranza di dare ascolto ai milioni di italiani che non riescono più a curarsi, votando l’emendamento unitario delle opposizioni per aumentare di 5,5 miliardi all’anno la spesa per il Ssn nel prossimo triennio, andando così a tagliare le liste d’attesa e ad assumere nuovo personale sanitario. Nulla, hanno votato contro e bocciato l’emendamento». Lo scrive sui social Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, riproponendo il video del suo intervento in Commissione Bilancio della Camera. «Aumentano di soli 7 euro lo stipendio agli infermieri – aggiunge – ma sono prontissimi però ad aumentare lo stipendio dei loro ministri di 7mila euro. Il lavoro dei loro ministri vale mille volte in più di chi si prende cura degli italiani».