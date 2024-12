Calabria Azzurra, nasce un nuovo contenitore per rafforzare Forza Italia

dai partiti

LAMEZIA TERME “Durante uno degli ultimi incontro itineranti ‘Radici’ di Forza Italia, alla presenza del segretario regionale Francesco Cannizzaro, è stata preannunciata la nascita di un nuovo contenitore politico per rafforzare Forza Italia, si tratta del movimento politico di promozione culturale e turistica, ovvero Calabria Azzurra. A lanciare questo nuovo movimento su base regionale è stato il consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico. Calabria Azzurra sarà presente già alle prossime elezioni comunali di Lamezia Terme (e di altri comuni di tutta la Regione), a sostegno dell’area di centrodestra, consentendo così la candidatura di tanti validi amministratori viste le innumerevoli nuove adesioni al partito di Forza Italia, che sta cannibalizzando avversari e alleati. Lo riferisce una nota. Calabria Azzurra – prosegue la nota – punta a divenire un soggetto politico in grado di dare un forte contributo anche nell’individuazione dei candidati sindaci nei vari comuni Calabresi. “Il movimento Calabria Azzurra – spiega Talerico – nasce dalla volontà di rafforzare l’intera area del centro-destra e di rafforzare il senso di appartenenza al territorio, alle Radici per come Forza Italia ha voluto sottolineare in questi giorni grazie all’iniziativa del coordinatore regionale Francesco Cannizzaro. A Lamezia Terme verrà aperta una delle prime sedi di Calabria Azzurra, che già in molti comuni calabresi ha visto l’adesione di importanti gruppi politici. Nel caso della città di Lamezia Terme che affronterà le comunali nel 2025 siamo in grado già di indicare chi si impegnerà nella formazione della lista. Saranno Francesco De Sarro, già presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme (segretario cittadino di Calabria Azzurra) e Franco Mastroianni, ex consigliere comunale di Lamezia Terme ed ex consigliere provinciale (presidente cittadino di Calabria Azzurra)” (i due nella foto in copertina).

