Castrovillari, furto di parti di auto mentre in aula bunker si celebra il processo “Reset”: la denuncia di un avvocato

il caso

CASTROVILLARI Il procedimento Reset si sta svolgendo, per motivi di sicurezza, nell’aula bunker di Castrovillari. O meglio, dovrebbe svolgersi in questa sede per motivi di sicurezza, in merito a tale assunto, si segnala un curioso episodio che ha visto protagonista, l’avvocato Natale Occhiuto del foro di Cosenza. All’udienza tenutasi in data odierna (17 dicembre), l’auto del difensore è stata oggetto di un curioso episodio. E’ lo stesso legale a riferire l’accaduto. «Qualcuno, interessato ai pezzi del veicolo, ha ben pensato di “prelevare” il pannello posto dinanzi il parabrezza, mentre l’auto era parcheggiata dinanzi l’aula dove il processo si stava celebrando. Il tutto nonostante il notevole spiegamento di forze dell’ordine e di forze di vigilanza, impegnate a vegliare sulla sicurezza di avvocati, giudici ed imputati, ma non evidentemente sull’incolumità dei mezzi di trasporto. Vien da chiedersi se, in previsione dell’udienza del 19 dicembre 2024 convenga montare uno schermo all’esterno dell’aula Bunker ed attendere la sentenza del processo celebrato con rito abbreviato in auto, in pieno stile drive in, così da evitare brutte sorprese». (f.b.)