Lamezia, a Capodanno con Sandy Marton e dj Provenzano

i festeggiamenti

LAMEZIA TERME Attraverso la pubblicazione della determina, il Comune di Lamezia Terme ha reso noto il programma di festeggiamenti per il “Capodanno 2025”, impegnando una somma di 85.045 euro con affido diretto alla “OE Power Servizi SRL” di Francavilla al Mare. L’oggetto del contratto è il servizio di realizzazione degli spettacoli denominati: Capodanno Junior/ Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto per i festeggiamenti della festa di Capodanno 2024/25 a Lamezia Terme.

La programmazione è articolata in cinque eventi integrati di cui:

27 dicembre – Piazza Italia (Sant’Eufemia) – Street Music in Piazza/ Taranta Non Stop;

28 dicembre – Piazza 5 Dicembre (Sambiase) – Preludio di Capodanno- Musica e Animazione;

29 dicembre – Corso Numistrano o/e diversa location: Concerto “Aspettando Capodanno con i Tiromancino”. In particolare, quest’ultimo evento prevede il saluto musicale di apertura con Cecilia Larosa e il concerto dei Tiromancino.

Per il 30 dicembre, invece, in programma è previsto su Corso Nicotera il “Capodanno Junior”, evento interamente dedicato ai bambini. L’intero corso sarà trasformato in un villaggio festoso con l’installazione di gonfiabili in più punti, «creando un’atmosfera coinvolgente e divertente per tutta la famiglia», si legge. E poi musica in filodiffusione mentre i bambini potranno godersi pop corn omaggio e zucchero filato distribuiti gratuitamente. Previsti spettacoli di micromagia, con artisti che stupiranno i più piccoli e l’apparizione di personaggi Disney per intrattenere i bambini.

Serata clou quella tra il 31 dicembre2024 e l’1 gennaio 2025 che si svolgerà su Corso Numistrano, con l’evento musicale “ODISSEA 90”, un grande spettacolo dedicato ai successi degli anni ’90 e 2000. Il pubblico potrà ballare con performance dal vivo e un coinvolgente DJ set, in un’atmosfera unica che trasformerà il corso in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per arricchire l’esperienza, ci saranno DJ Provenzano e Sandy Marton. (Gi.Cu.)