Noto e Guarascio chiedono un derby aperto a tutti: «Senza tifosi giallorossi una sconfitta per lo sport»

In vista del tanto atteso derby tra Cosenza e Catanzaro, in programma il prossimo 26 dicembre allo stadio San Vito-Gigi Marulla, i presidenti delle due squadre, Eugenio Guarascio per il Cosenza e Floriano Noto per il Catanzaro, hanno lanciato un messaggio congiunto che va oltre la rivalità sportiva: un invito affinché il derby possa essere vissuto come un momento di festa e valorizzazione dell’immagine della Calabria. Nel comunicato, i due patron esprimono il desiderio di vedere entrambe le tifoserie presenti sugli spalti, contribuendo con i loro colori a rendere l’atmosfera più vibrante e coinvolgente. «Il derby è rivalità sportiva e agonismo, ma noi vorremmo che fosse anche un momento di festa e di valorizzazione dell’immagine della Calabria – hanno dichiarato Guarascio e Noto -. A tal fine, auspichiamo che, come per la gara di ritorno al “Ceravolo”, venga consentito l’afflusso di tifosi ospiti al San Vito-Marulla».

La richiesta dei presidenti

La preoccupazione principale dei due presidenti è legata alla possibile assenza di tifosi giallorossi, che renderebbe lo stadio privo di quel fervore che è tipico di una sfida tanto importante per le due città. «Un settore vuoto non colorato, silenzioso, rappresenterebbe una sconfitta per tutto il mondo dello sport», hanno affermato. «Consapevoli dell’importanza del rispetto delle regole e della tutela dell’ordine pubblico – hanno aggiunto Noto e Guarascio – confidiamo che le autorità competenti, trovino le giuste soluzioni per garantire lo svolgimento della gara con la presenza delle due tifoserie, in piena sicurezza. Sarebbe un segnale positivo e utile a cancellare l’episodio isolato che ha caratterizzato il derby della scorsa stagione».

Tuttavia, l’invito dei presidenti deve fare i conti con la delicatezza della situazione, che segue gli incidenti verificatisi durante il derby della scorsa stagione, in particolar modo nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Nord. Proprio a causa degli scontri che hanno macchiato l’ultima partita tra le due squadre nel marzo scorso, il Comitato di Analisi sulla Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive (Casms) ha preso una posizione fermissima. Nei giorni scorsi, il Casms ha infatti inviato una comunicazione alle prefetture e questure di Cosenza e Catanzaro, raccomandando il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro. (f.v.)

